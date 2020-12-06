В Курске изменят схему движения транспорта на время прощания с бывшим губернатором

Прощание с бывшим губернатором Курской области Александром Михайловым пройдет в понедельник, 7 декабря, в Знаменском соборе.

В связи с траурными мероприятиями парковку и движение транспорта на площади у собора и улице Луначарского ограничат с 9.00 до 13.00. Кроме этого, с 12.30 до 13.30 перекроют автомобильный поток по улице Сонина и Красной площади (от площади у Знаменского собора до улицы Урицкого).

На время закрытия улицы Сонина и Красной площади общественный транспорт будет двигаться:

- со стороны Северо-Западного района и Сеймского округа через улицу В. Луговую;

- в направлении Железнодорожного округа через улицу 2-ю Новоселовку;

Маршруты №№ 228, 273, 274 будут идти до остановки «ул. Почтовая» по улице Радищева и обратно. Микроавтобусы по кольцевым маршрутам №№ 83, 93, 280 будут передвигаться по улице Радищева со всеми установленными остановками.

Троллейбусы со стороны Сеймского округа в этот период будут ехать до площади Дзержинского, со стороны СХА - до Московской площади.

На время движения траурного кортежа по улице Ленина, площади Перекальского и улице К.Маркса передвижение других транспортных средств приостановят.

Направляясь в Железнодорожный округ водители смогут проехать через улицу 2-ю Новоселовку, движение со стороны СХА организуют через улицу Братскую, от Центрального рынка в сторону СХА - через улицу Верхнюю Луговую.