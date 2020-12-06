На утро 6 декабря в Курской области нашли коронавирус у 167 человек

По данным оперштаба на 6 декабря, в Курской области выявили еще 167 случаев коронавируса. Прирост заболевших по городам и районам: Курск - 69, Суджанский район - 12, Курский - восемь, Глушковский, Мантуровский, Обоянь, Пристенский, Железногорск - по семь, Суджа - шесть, Беловский и Советский районы - по пять, Льгов и Солнцевский район - по четыре, Горшеченский и Конышевский районы - по три, Льговский, Медвенский, Обоянский, Рыльск, Рыльский и Щигры - по два, Большесолдатский район - один. Всего в области зарегистрировали 16 290 зараженных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1493 человека, на ИВЛ – 135 (16 – инвазивная, 119 – неинвазивная). Выписали 14 503 пациента. Скончались 220 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.