Куряне смогут бесплатно покататься на Губернском катке

фото: администрация Курска.

Вечером 5 декабря Губернский каток заработал в тестовом режиме. Для горожан организовали два бесплатных сеанса. Во время первого на лед вышли Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщили в администрации города, ежедневно бесплатными будут три утренних сеанса, в том числе и прокат коньков. Билеты можно получить в кассе непосредственно перед началом сеанса. Заплатить придется только за допоборудование: шлемы, защиту и ассистентов фигуристов.

В павильоне, где можно взять коньки и переодеться, могут находиться не более 20 человек. На лед одновременно выпустят максимум 120 человек. Всем посетителям на входе в павильон предлагают бесплатные маски, доступны санитайзеры для рук.