Курские спасатели выяснили, в какой день чаще всего случаются пожары

Курские спасатели выяснили, что чаще всего в 2020 году пожары случались в пятницу, а это - более тысячи случаев. На втором месте – суббота. Количество погибших и в пятницу, и в понедельник одинаковое - 13. Что касается времени суток, то больше всего ЧП регистрировались в обед. С 12 до 16 часов произошли более двух тысяч пожаров, а вот люди гибли в основном утром – с 4 до 6 часов.

Среди причин лидирует неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении. Более пяти тысяч ЧП случилось именно по этой причине. ГУ МЧС по Курской области напоминает: не перегружайте электропроводку, пользуйтесь только исправными электроприборами, следите за состоянием печей.