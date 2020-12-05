В Курске пройдет конкурс «Новогодняя сказка»

Конкурс пройдет с 15 декабря 2020 года по 13 января 2021 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация Центрального округа Курска объявила о проведении окружного смотра-конкурса «Новогодняя сказка» среди территориальных общественных самоуправлений округа.

Конкурс пройдет с 15 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. На территориях ТОСов участники конкурса могут размещать ростовые, снежные или ледяные фигуры, украшать дома и деревья новогодней символикой, обустраивать снежные городки, горки, наряжать елки и т.д.

Для участия в конкурсе жителям частного сектора необходимо подать заявку в письменной форме в срок до 10 декабря 2020 года в отдел по работе с населением администрации Центрального округа (А. Невского, 5) или на электронную почту nco@kurskadmin.ru. Подробная информация - по телефону 70-22-96.

Итоги конкурса жюри подведет 15 января.