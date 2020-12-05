В Курской области за сутки произошло пять пожаров

Холодная погода, как правило, становится причиной всплеска бытовых пожаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За минувшие сутки в области произошло пять пожаров. В Курском районе огонь уничтожил бесхозное строение. Причина пожара устанавливается. Предположительно поджог стал причиной еще одного пожара в кирпичном неэксплуатируемом строении на территории города Льгова.

В результате короткого замыкания электропроводки загорелась хозпостройка в Фатежском районе. В Курске и Курчатовском районе зарегистрированы загорания мусора.

Пожароопасную обстановку в регионе контролируют оперативные группы муниципальных образований в составе представителей местных администраций, старших населенных пунктов, добровольных пожарных и просто неравнодушных граждан.

Они патрулируют населенные пункты, ведут работу с курянами из группы риска. Установившаяся довольно холодная погода, как правило, становится причиной всплеска бытовых пожаров.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит всех жителей региона не перегружать электропроводку, следить за ее состоянием. Если вы стали свидетелем пожара незамедлительно сообщите об этом по телефонам служб экстренного реагирования «101» и «112».