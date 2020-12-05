Под Курском на трассе погиб пешеход

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 декабря примерно в 18:20 сорокалетний водитель автомобиля Great Wall ехал по автодороге Лукьяновка - Тим Мантуровского района. По предварительным данным, на 29 километре трассы он сбил 36-летнего пешехода, который переходил проезжую часть.

В результате ДТП пешеход погиб. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло 4 декабря вечером на курской объездной. В результате лобового столкновения двух иномарок погиб 30-летний мужчина.