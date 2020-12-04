Под Курском горел дом

В результате пожара огонь повредил кровлю на всей площади, закоптились стены, сгорели личные вещи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 декабря в 05:45 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Волоубевка Тимского района. На место ЧП выехали пожарные ПЧ № 43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 06:09, ликвидировали полностью - в 06:19. В результате пожара огонь повредил кровлю на всей площади, закоптились стены, сгорели личные вещи.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.