В Курске осудили бывшего председателя комитета ЖКХ

Бывшего чиновника суд признал в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Из архива "КП"

В сентябре 2013 года бывший председатель комитета ЖКХ города Курска, используя свои служебные полномочия, являясь муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по отрасли ЖКХ вопреки интересам службы, заключил дополнительное соглашение к ранее заключенному муниципальному контракту на оказание услуг энергосервиса по наружному освещению муниципального образования «город Курск».

В результате преступных действий изменились существенные условия муниципального контракта, а именно технические характеристики объекта энергосервиса, увеличена суммарная мощность системы уличного освещения. В дальнейшем это привело к причинению ущерба муниципальному образованию «город Курск» за 2013-2017 годы в сумме более 100 млн рублей.

Бывшего чиновника суд признал в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.