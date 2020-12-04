В Курской области устанавливают энергоэффективные светильники

Работы пройдут в 8 районах области

На южном подходе к городу Курску на участке автодороги Крым» - Курск - Петрин начали устанавливать новые светильники. Они оснащены модулями беспроводной связи и объединены в сеть. Это позволит диспетчерам дистанционно регулировать освещение.

«Осветительные приборы заменим на более энергоэффективные светодиодные, а также обновим систему управления. Освещение станет интеллектуальным», - отметил начальник отдела энергохозяйственного обеспечения ОКУ «Комитет автодорог Курской области» Олег Ефремов.

За смену бригада устанавливает порядка 50 светильников. Всего планируют заменить более 1600 старых натриевых светильников. Подрядчик также установит 26 шкафов управления наружным освещением. Модернизация позволит снизить затраты на эксплуатацию светового оборудования.

Всего по контракту специалисты модернизируют 26 линий электроосвещения вдоль региональных автомобильных дорог общей протяженностью порядка 45 км. Работы пройдут в 8 районах области. Монтаж планируется завершить до конца текущего года.