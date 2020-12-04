Н Новому году выращено более шести тысяч хвойных деревьев Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С середины декабря в Курской области откроются елочные базары. В лесохозяйственных питомниках Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского и Советского районов к Новому году выращено более шести тысяч хвойных деревьев.

Как рассказали в комитете природных ресурсов области, для посадки хвойных насаждений выбирается небогатый минеральными веществами участок почвы. Это делается для того, чтобы замедлить рост и добиться «пушистости» дерева. Уход за елью и сосной ведется в течение 4-5 лет - именно за это время они могут вырасти до нужных размеров.

С 1 декабря в регионе проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной рубки.