С начала отопительного сезона в Курской области произошло восемь аварий

Куряне стали меньше жаловаться на ЖКХ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках подготовки к отопительному сезону в Курской области заменили более 31 километра сетей в двухтрубном исполнении, сообщили в администрации региона. Это позволило сократить количество инцидентов на объектах теплоснабжения на 68%. За полтора месяца отопительного сезона их было восемь, тогда как за аналогичный период прошлого года - 25.

- Отмечено снижение жалоб в государственную жилищную инспекцию Курской области. За 11 месяцев поступило 10215 обращений, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Этому способствовало разъяснение требований действующего жилищного законодательства и ужесточение мер административного воздействия в отношении управляющих компаний. Также куряне стали активнее решать коммунальные вопросы с помощью портала «Действуем вместе» и телефона «горячей линии» жилинспекции, - пояснили в администрации региона.