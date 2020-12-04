Курян приглашают сдать зачет по финансовой грамотности

Помимо вопросов о вкладах, кредитах, страховании появились отдельные задания и для предпринимателей Фото: Из архива КП.

Третий Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 7 по 16 декабря. Каждый желающий сможет оценить уровень своих знаний.

В этом году зачет разделен на две части. Помимо вопросов о вкладах, кредитах, страховании появились отдельные задания и для предпринимателей. При этом можно выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, станут обладателями именного сертификата. Кроме того, на основе достигнутых результатов каждый участник получит индивидуальные рекомендации, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности.

Время на прохождение — один час. Пройти тест можно несколько раз — количество попыток не ограничено.

Регистрация доступна на сайте www.finzachet.ru