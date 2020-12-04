Курянка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Курянке поступали звонки с разных номеров Фото: Из архива КП.

После разговоров по телефону жительница Курска потеряла полтора миллиона рублей. Женщина была на работе, когда ей позвонили из "банка". Неизвестная девушка сообщила, что некие мошенники пытаются снять накопления курянки и оформить на ее имя кредит. Звонящим удалось напугать собеседницу и заставить поверить в реальность происходящего. Женщине поступали звонки с четырех разных номеров начинающихся с кода столицы 495.

Мошенники убедили женщину снять собственные полтора миллиона рублей и положить для сохранности на «безопасные счета», которые назвали сами. Курянка хотела позвонить мужу, но сделать ей этого не дали, утверждая, что разговор прерывать нельзя и каждая минута промедления может обернуться финансовыми потерями. Следуя указаниям преступников, она поехала к банкоматам, расположенным на улицах Ленина и Карла Маркса и несколькими переводами отправила полтора миллиона неизвестно куда.

К вечеру курянка поняла, что натворила, и пришла писать заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в рамках расследования уже направлены запросы в кредитные учреждения по проведенным транзакциям.