В Курске сотрудница банка оформляла кредитки по чужим паспортам

На курянку завели уголовное дело Фото: Из архива КП.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску задержали девушку, подозреваемую в крупном хищении из банка. Курянка работала кредитным специалистом в сетевом магазине бытовой техники и занималась оформлением рассрочек и кредитов на покупку товара. Кроме этих услуг, банк предоставлял каждому клиенту дополнительно возможность оформить кредитную карту с лимитом 75 тысяч рублей. Но об этом предложении злоумышленница умалчивала. Используя данные людей, с которыми работала, и, подделывая их подпись, она составляла дополнительный договор и забирала себе кредитную карту.

Деньги курянка тратила на свои нужды, обслуживаясь в парикмахерских, покупая одежду и другие товары. Чтобы о происходящем не узнали клиенты, девушка привязывала к карте свой номер телефона, на который приходили СМС о списании средств. Внося минимальные платежи на счет, она вводила в заблуждение кредитное учреждение, создавая видимость возврата кредита. Полицейским удалось установить, что курянка таким образом оформила три договора. Общий ущерб приблизился к 200 тысячам рублей.

Потерпевшей стороной признан банк, в котором она работала, граждане, чьи данные указывались в договоре, выступят в качестве свидетелей. Подозреваемая говорит, что готова возместить ущерб. Тем не менее, по всем эпизодам возбуждены уголовные дела по пункту г, части 3 статье 158 (Кража). Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.