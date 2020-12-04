Под Курском в ДТП пострадала женщина

Ежедневно в регионе происходит несколько аварий
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Авария произошла 3 декабря примерно в четвертом часу дня на 529 километре автодороги «М2-Крым» Курского района Курской области.
32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», ехала со стороны Белгорода в сторону Москвы. По предварительным данным она допустила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 58-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
- После столкновения автомобиль «ВАЗ» перевернулся. В результате ДТП женщина-водитель получила травмы, - рассказали в ГИБДД региона.