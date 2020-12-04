В Курске пару задержали за финансовое мошенничество

Задержанным грозит до пяти лет Фото: Из архива КП.

В полицию с заявлением на своих клиентов обратились представители микрофинансовой организации.

- В середине августа фигуранты оформили в фирме займ на 200 тысяч рублей под залог автомобиля. Как выяснилось, возвращать деньги и платить проценты они не планировали. А позже незаконно продали находящуюся в залоге иномарку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности 39-летнего мужчины и его 23-летней знакомой были установлены, - рассказали в УМВД региона.

Полученные незаконно деньги они успели потратить. Против подозреваемых завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.