В Курске елочные базары начнут работать с середины декабря

Новогодние праздники приближаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

В лесохозяйственных питомниках Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского и Советского районов к Новому году выращено более шести тысяч хвойных деревьев. Общая площадь питомников превышает 27 гектаров. На елочных базарах ели и сосны появятся с середины декабря.

Как рассказали в комитете природных ресурсов области, для посадки хвойных насаждений выбирается небогатый минеральными веществами участок почвы. Это делается для того, чтобы замедлить рост и добиться «пушистости» дерева. Уход за елью и сосной ведется в течение четырех-пяти лет - именно за это время они могут вырасти до нужных размеров.

- В предновогодний период усилена охрана хвойных деревьев. С 1 декабря в регионе проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной рубки, - отмечает председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.