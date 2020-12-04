За сутки у 171 курянина подтвердился коронавирус

В регионе растет число зараженных Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки в Курской области зарегистрирован официально 171 новый случай заражения ковид. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у почти 16 тысяч курян.

Также в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли семь человек. Это двое мужчин 62 и 68 лет и пять женщин — 53, 63, 70, 80, 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего с начала пандемии по официальным данным скончалось 214 человек.