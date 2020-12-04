Вертолетная площадка Курской областной клинической больницы готова к работе

Вылеты стартуют уже в начале 2021 года
Фото: Из архива КП.
Завершена укладка подъездной дороги к вертолетной площадке на территории Курской областной клинической больницы.
Дорога размещена на одном уровне с вертодромом для удобства погрузки и выгрузки пациента в машину скорой помощи. Посадочная площадка для вертолетов санавиации полностью соответствует требованиям паспорта федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Время доставки больного с площадки до приемного отделения займет меньше минуты.
Сейчас ведутся работы по монтажу радиолокационного оборудования.
Ранее сообщалось, что вертодром соответствует требованиям федеральных авиационных правил, его топографические координаты утверждены в Росавиации. Смонтировано освещение, установлен ветроуказатель, нанесена разметка для ориентирования пилотов.
Предусмотрены стоянка и хранение воздушного судна на площадке. Благодаря этому время вылета бригады к больному сокращается от одного часа до трех.
Вылеты планируется начать в первом квартале 2021 года.