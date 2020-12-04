Больше 4 тысяч нарушений ПДД в сутки фиксируют на участках реконструкции автодороги М-2 «Крым»

В октябре здесь произошло 18 ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

На прошлой неделе на реконструируемых участках автодороги федерального значения М-2 «Крым» установили три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ежедневно камеры фиксируют порядка четырех тысяч случаев превышения скорости.

- Эти знаки устанавливают для безопасности при проведении дорожных работ, в частности расширения дороги. В октябре на реконструируемом участке федеральной трассы М-2 «Крым» произошло десять ДТП, в которых пострадали 18 человек, трое из них погибли, - сообщили в администрации региона.

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области призывает автолюбителей быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать временными знаками ограничения скорости.