В Курской области завершились работы по реабилитации русла реки Сейм

Работы проводил комитет природных ресурсов Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершена экологическая реабилитация русла реки Сейм. Оно очищено от илистых отложений, коряг и других предметов. С берега убраны мусор, сухие деревья и кустарники. Выполнено берегоукрепление на 14 участках общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Более 230 тысяч кубометров грунта, извлеченного из реки, размещено на девяти картах намыва, которые рекультивированы, сообщили в администрации региона.

Кроме того, в Сейм выпустили более 128 тыс. мальков сазана.

- Комплекс мероприятий по экологической реабилитации русла реки Сейм способствовал улучшению состояния водотока. Выполнен большой объем работ, благодаря чему удалось улучшить состояние водного объекта на площади порядка 37 га, а также прибрежной территории, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.

Мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».