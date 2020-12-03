В Курске на Театральной площади заработает Губернский каток

Для создания праздничного настроения курян будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка

На выходных в Курске на Театральной площади откроется Губернский каток. Одновременно на льду смогут находиться 120 человек.

Для безопасности курян будут работать две кассы, вход и выход - через разные двери. Желающим прокатиться будут предлагаться бесплатные маски, для обработки рук можно воспользоваться антисептиком. После каждого сеанса коньки будут дезинфицировать.

Прокат коньков организован в отдельном отапливаемом павильоне, где установлены рециркуляторы воздуха. Здесь можно переобуться, выпить горячий кофе.

Стоимость билетов до 18.30 - 250 рублей/час, 200 рублей - аренда коньков для взрослых. После 19.00 - 300 рублей/час и 200 рублей аренда. Дети до 7 лет - вход 150 рублей за час. Несколько сеансов в течение дня будут бесплатными, как и аренда коньков.

Для создания праздничного настроения курян будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.