Режим повышенной готовности в Курской области: на помощь медикам пришли волонтеры

На помощь медикам пришли волонтеры Курского государственного медуниверситета и мед колледжа Фото: из архива «КП»

Вторая волна коронавируса, сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями увеличили нагрузку на врачей. На помощь медикам пришли волонтеры Курского государственного медуниверситета и медколледжа.

В кожвендиспансере уже месяц работает call-центр, в котором трудятся волонтеры КГМУ. Они ведут статистику, передают сведения в поликлиники о тестировании граждан на коронавирус, рассылают пациентам sms-сообщения об отрицательных результатах.

Волонтеры также проводят мониторинг: они обзванивают пациентов, у которых положительный результат, чтобы узнать, в какой период лечащий врач сообщил им об итогах теста. В городской больнице № 1 волонтеры заполняют листы-опросники после проведения телемедицинских консультаций.

Продолжают свою деятельность и автоволонтеры, которые доставляют медработников к больным на дом, а также привозят бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом.