Под Курском из-за нарушения правил пожарной безопасности сгорел дом

Жилой дом очень сильно пострадал из-за огня Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 декабря в селе Соколовка Советского района произошел пожар. Хозяйка сушила в непосредственной близости от газового котла личные вещи. Первым дым под кровлей заметил проезжавший мимо сосед. Женщина в это время вышла из дома.

Совместными усилиями справиться с пожаром не удалось – в доме наблюдалось очень сильное задымление, зайти внутрь было невозможно, открытым пламенем горела кухня. Очевидцы пожара вызвали пожарную охрану. Жилой дом сильно пострадал из-за огня, для дальнейшего проживания он не пригоден. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. ГУ МЧС по Курской области просит курян и гостей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту при эксплуатации газового и электрооборудования, печного отопления. Помните: пренебрежение простейшими требованиями может привести к непоправимым последствиям!