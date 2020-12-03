В курском транспорте проверили соблюдение масочного режима

Водители стали ответственнее относиться к соблюдению масочного режима Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники департамента пассажирского транспорта города Курска регулярно мониторят соблюдение масочного режима. 3 декабря они вместе с представителями управления по делам ГО и ЧС и полицией проверили порядка 250 единиц транспорта.

Пять пассажиров отказались надевать маску, в их отношении составили протоколы для последующей передачи в суд.

Водители стали ответственное относиться к соблюдению масочного режима. Во время последней проверки все они были в масках.