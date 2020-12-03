В Курске открылась выставка «сказочных сновидений»

Заниматься рисованием художник начал с раннего детства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

3 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась персональная выставка «Сказочный мир сновидений». Ее автор - художник-любитель Игорь Владимирский. От рождения у него слабое зрение, он едва различает цвета, пишет пальцами и душой свои тонкие и удивительные картины.

Заниматься рисованием художник начал с раннего детства. Учился в школьной изостудии центра реабилитации детей-инвалидов «Надежда» в городе Волжском. В своих картинах передает свое настроение, мечты, философские размышления о жизни. На выставке представлено более двух десятков работ.

Выставка будет работать до 12 января. При посещении обязательно соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.