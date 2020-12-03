33-летняя курянка зарезала сожителя

Мужчина скончался на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины. Курянку обвиняют в убийстве.

15 сентября 2020 года примерно в шесть часов вечера обвиняемая в доме, расположенном в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района распивала спиртное вместе со своим 50-летним сожителем.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений собутыльники повздорили. Женщина схватила нож и нанесла им один удар в область предплечья, один удар в область головы и один удар в область туловища потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.