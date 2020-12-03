Под Курском в массовом ДТП погиб 83-летний мужчина

От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась в фурой Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 декабря примерно в 14.00 37-летний водитель «Шкоды» ехал по автодороге М2-Крым. На 581 километре трассы в Обоянском районе он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем «Нива», 67-летний водитель которой поворачивал налево.

От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась в фурой «Вольво» под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП 83-летний пассажир «Нивы» погиб на месте, водитель получил травмы. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.