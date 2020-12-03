День Неизвестного Солдата отмечается 3 декабря с 2014 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске почтили память Неизвестного солдата. На мемориальном комплексе «Курская Дуга» к Вечному огню возложили цветы губернатор Роман Старовойт, замглавы региона Юрий Князев и глава города Виктор Карамышев.

«Война началась внезапно, вероломно, с нападения фашистских войск на нашу страну. Совсем юные добровольцы шли на фронт. И наши предки стояли насмерть, защищая каждый метр, каждую пядь своей земли. Они выполняли свой долг, не думая об этом как о подвиге. Сейчас, спустя 75 лет очень важно сохранить эту память, сохранить в своих сердцах и еще важнее – передать эту память молодому поколению, чтобы каждая жизнь, отданная за наше мирное небо, вспоминалась с уважением», - сказал глава региона.

День Неизвестного Солдата отмечается 3 декабря с 2014 года. Памятная дата посвящена российским и советским воинам, погибшим в боях за Родину, и чьи имена остались не установлены. 3 декабря 1966 года под стены Кремля был перенесен из братской могилы прах рядового, который погиб в боях за Москву.