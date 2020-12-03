В Курской области отремонтировали участок трассы к границе с Украиной

В этом году отремонтируют более 266 километров дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе отремонтировали участок автомобильной трассы Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной протяженностью около семи километров. Дорога связывает деревню Коровяковку с районным центром в Глушково и проходит до границы с Украиной.

В рамках работ было произведено фрезерование старого покрытия, затем дорожники уложили верхний и выравнивающий слои из асфальтобетона, изготовленного по методу объемного проектирования. Эта технология позволяет существенно продлить срок службы дорожной одежды. На объекте ремонта также установили новые светоотражающие знаки, укрепили обочины, нанесли разметку, рассказали в администрации региона.

Дорожный сезон в регионе подходит к завершению. В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» отремонтируют более 266 километров. Работы велись во всех муниципалитетах Курской области.