Свыше 15 тысяч консультаций оказал дистанционный центр курской облбольницы

В центре принимают заявки от лечебно-профилактических учреждений и станций скорой медицинской помощи Фото: Из архива КП.

В Курской областной клинической больнице при отделении реанимации и интенсивной терапии с мая работает дистанционный консультативный центр (ДКЦ). Его специалистами проведено уже свыше 15 тысяч консультаций по разным направлениям.

В центре принимают заявки от лечебно-профилактических учреждений и станций скорой медицинской помощи. В этом случае ДКЦ обеспечивает информационное взаимодействие, связанное с маршрутизацией пациентов с коронавирусом в стационары, рассказали в администрации региона.

При дистанционном консультативном центре работает группа главных внештатных специалистов комитета здравоохранения региона - анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, пульмонолог, кардиолог, а также клинический фармаколог и иммунолог. Они дистанционно консультируют врачей, ведущих пациентов в отделениях реанимации и ковидных стационарах.

Кроме того, ДКЦ взаимодействует и с Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам диагностики и лечения инфекционных заболеваний; он организован на базе Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. С коллегами проведено свыше 260 консультаций.