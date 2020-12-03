В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»

Контролировать будут как водителей, так и пешеходов Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам 11 месяцев в Курской области зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах, в которых 135 человек получили ранения, десять человек погибли.

Среди основных причин совершения ДТП с участием пешеходов, - нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушения Правил дорожного движения пешеходами.

Только за минувшую неделю в Курске зарегистрировано девять ДТП с участием пешеходов, в результате которых один пешеход погиб и восемь получили ранения разной степени тяжести.

Из этого числа шесть ДТП произошли на пешеходных переходах.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Курской области проводят профилактическое мероприятие «Пешеход».

Оно направлено на пресечение нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, переходят проезжую часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть, отметили в УМВД.