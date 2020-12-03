Курян предупреждают о гололеде на дорогах

Курян предупредили о гололеде Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Курской области напоминает водителям, что в зимой нужно быть предельно внимательными при управлении автомобилем.

Из-за выпадения снега и отрицательных температур на дорогах возможно образование гололеда, ухудшение видимости.

Водителям следует избегать резких маневров, соблюдать боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Необходимо передвигаться на транспорте с включенными внешними световыми приборами.

Водителям, не имеющим достаточного опыта управления автомобилем, следует отказаться от поездок на личном транспорте, дальние поездки лучше перенести на другое время, либо воспользоваться общественным транспортом.

Есть вероятность образования гололеда. Автомобилистам стоит это учитывать при выборе скорости, сказали в УМВД региона.

Пешеходам рекомендуем переходить дорогу только на перекрестках и пешеходных переходах, убедившись, что транспорта нет или остановился.

Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть по телефонам: 8 (4712) 36-70-01, 36-70-02.