Курянка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Женщина зарегистрировалась на сайте игровой платформы Фото: Из архива КП.

В Железногорске в полицию обратилась 61-летняя местная жительница, пострадавшая от мошенников. В сентябре женщине позвонил неизвестный, который представился менеджером брокерской компании, и рассказал ей о возможности дополнительного дохода, предложив поучаствовать в торгах на бирже.

В надежде подзаработать, женщина согласилась. Действуя по инструкции персонального консультанта, она зарегистрировалась на сайте игровой платформы и стала пополнять указанные ей счета. Сначала прибыль на индивидуальном счете начала увеличиваться. Чтобы еще больше пополнить доходы, «помощник» убедил пенсионерку вложить более крупную сумму в «прибыльный проект».

Женщина продолжала вкладывать деньги, которые брала в банке, оформляя кредиты на себя и своего гражданского мужа. Когда она попыталась вывести вложенные деньги со своего счета, то ее попытки оказались безуспешными. Только после этого она обратилась в полицию, подозревая, что стала жертвой мошенников. С ее слов общий ущерб составил миллион 280 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, финансовая компания, на которую ссылалась курянка, зарегистрирована за рубежом, а звонки совершались из Московской области.