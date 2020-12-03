В Курске "Тимуровцы полиции" развесили кормушки для птиц

С наступлением холодов ребята решили позаботиться о птицах, которые остались зимовать в городе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школьники из отряда «Тимуровцы полиции» уже в юном возрасте оказывают стражам порядка содействие в работе по профилактике преступности, помогают пенсионерам, подают положительный пример сверстникам. С наступлением холодов ребята решили позаботиться о птицах, которые остались зимовать в городе.

При помощи своих наставников курских полицейских они сделали и оформили кормушки и домики для птиц. На каждом оставили название своего отряда, а также напоминание для курян - «Случилась беда – звони 02». Птичьи домики тимуровцы вместе со стражами порядка развесили в парках города.