В Курской области задержали дилера с крупной партией наркотиков

Подозреваемый прибыл из Питера Фото: Из архива КП.

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром» в Хомутовском районе Курской области задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

В рамках оперативных мероприятий установлено, что 42-летний житель Санкт-Петербурга исполнял обязанности оптового наркокурьера. В Курскую область он приехал на личном автомобиле, чтобы получить особо крупную партию наркотиков, которые в дальнейшем должен был реализовывать в нескольких регионах страны бесконтактным способом путем тайников-закладок.

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался забрать запрещенные вещества в лесу. Общая масса изъятых синтетических наркотиков составила почти десять килограмм.

Против ранее неоднократно судимого подозреваемого завели уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Оно передано в суд для принятия законного решения. Фигурант до окончания следствия помещен в следственный изолятор. Ему грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

Наркотики по решению суда будут уничтожены, сказали в УМВД.