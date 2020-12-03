На курянина завели уголовное дело за оскорбление полицейского

Мужчине грозит срок Фото: Из архива КП.

Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 36-летнего мужчины. Его подозревают в оскорблении представителя власти.

По данным следствия 23 ноября вечером пьяный курянин в доме, расположенном в селе Любимовка Большесолдатского района, публично, в присутствии посторонних обругал сотрудника ОМВД России по Большесолдатскому району. Страж порядка прибыл в дом по вызову о семейном конфликте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.