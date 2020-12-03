В Курске пожар тушили 25 человек

Пожар произошел около шести утра Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 06:31 3 Декабря на номер телефон ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в деревянной надворной постройке по улице Понизовка в Курске.

- По прибытии в 06:35 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 06:40, ликвидирован в 06:47, - сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара в деревянном обшитом железом сарае огнем повреждены стены здания кровля по всей площади, вещи б/у.

Пожар тушили 25 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.