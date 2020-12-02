В Курской области пройдет Фетовская неделя

5 декабря исполняется 200 лет со дня рождения поэта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Афанасия Фета – одного из крупнейших русских лирических поэтов, выдающегося поэта-переводчика, талантливого мемуариста, филолога-классика.

В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова на ул. К. Макса,23 открылась книжно-иллюстративная экспозиция «Афанасий Фет: целый мир от красоты», которая познакомит посетителей с интересными фактами о жизни и творчестве поэта, воспоминаниями современников, а также нотными изданиями на его произведения.

С 1 по 5 декабря в рамках литературно-краеведческого онлайн-проекта «#ПРОчтение_Фет_200» на страничке Централизованная система библиотек города Курска будут публиковаться лучшие прочтения произведений автора в исполнении участников проекта.

2-4 декабря на сайте mkukcbs.ru состоится онлайн-голосование по определению победителей конкурса синквейнов «#Фет_BiblioСимпатия», который проходил с 1 ноября по 1 декабря. Познакомиться с лучшими работами участников и отдать за них свой голос смогут все желающие.