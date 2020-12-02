36-летний курянин оскорбил полицейского

Расследование продолжается Фото: Из архива "КП"

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Болшесолдатского района. Мужчину подозревают в оскорблении представителя власти.

23 ноября 2020 года вечером пьяный подозреваемый находился в доме, расположенном в селе Любимовка Большесолдатского района. Там он публично в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника полиции, который приехал по вызову о семейном конфликте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.