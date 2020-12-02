Все службы сработали оперативно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 декабря в Курской области прошла штабная тренировка по ликвидации последствий ЧС. В рамках тренировки проверели готовность сил и средств региона к ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимодействие всех служб.

По легенде, в связи с похолоданием и снегопадом в регионе произошли аварии на объектах ЖКХ. На федеральной трассе М-2 «Крым» столкнулись КамАЗ и междугородний автобус ПАЗ, разлилось топливо с последующим возгоранием.

Все службы оперативно прибыли по сигналу на место условной ЧС. Сотрудники полиции регулировали движение, спасатели извлекли погибших и пострадавших из транспортных средств, пожарные тушили возгорание разлившегося топлива, пострадавших доставили в кареты скорой медицинской помощи. С помощью квадроцикла был организован подвоз еды, питья и других предметов первой необходимости.

Обстановку с высоты птичьего полета спасатели мониторили с помощью беспилотного летательного аппарата. Поврежденные транспортные средства эвакуировали с проезжей части. Все эти мероприятия были выполнены в максимально короткие сроки.

«Я высоко оцениваю готовность всех наших служб, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. - Слаженность действий, высокий уровень профессионализма дают нам уверенность в том, что в случае реального происшествия помощь будет оказана».