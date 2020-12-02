В Курске прошел рейд по парковкам

За нарушение автомобилистам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Сеймском округе возле торговых центров инспекторы ГИБДД проверили парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам рейда инспекторы ГИБДД составили пять протоколов. За нарушение автомобилистам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще одну машину, припаркованную с нарушением, эвакуировали на штрафстоянку.

Подобные рейды будут продолжаться. Кроме того, в Курске курсирует специализированный автомобиль с фотофиксацией нарушений.