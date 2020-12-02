Под Курском обновили воинские памятники

Пополнились и списки имен погибших на мемориальных досках воинских захоронений

В Поныровском районе обновили памятники на офицерском кладбище и воинских захоронениях. Благоустройство провели в рамках госпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», реализуемой совместно с Министерством обороны.

Полностью обновилось офицерское кладбище в селе Брусовом на улице Ильинке на территории Возовского сельсовета. Достойный вид приобрели воинские захоронения на территории Верхне–Смородинского сельсовета - в деревне Гнилое и на гражданском кладбище в деревне Красный Октябрь.

Пополнились и списки имен погибших на мемориальных досках воинских захоронений.