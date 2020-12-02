Под Курском 17-летний пьяный подросток ударил полицейского

Расследование продолжается Фото: из архива «КП»

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Беловского района. Подростка подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

28 ноября 2020 года ночью пьяный молодой человек находился на улице около кафе в слободе Белой Беловского района. Не желая быть доставленным в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, он ударил локтем в грудь и головой в подбородок участкового.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.