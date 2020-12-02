Под Курском из-за неисправной печи сгорел дом

Пожар произошел в Конышевском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о происшествии в селе Макаро-Петровское поступило на пульт службы спасения 1 декабря в 15:13. На место пожара были направлены огнеборцы 30 ПЧ, сотрудники полиции, медики скорой медицинской помощи.

Горела крыша одноэтажного жилого дома площадью 70 квадратных метров. На улице находились хозяйка и ее дочь – женщины не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

Как пояснили курянки, в этот день топилась печь. Ближе к обеду дочь хозяйки увидела в месте расположения дымохода в перекрытии кровли небольшие прогары, в которых уже виднелись языки пламени. Женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но он уже успел распространиться по всей площади чердака.

Хозяйка дома пояснила, что до наступления сильных морозов обычно переезжает к своей дочери в Подмосковье, этот дом использует с весны по осень. Переезд был запланирован через несколько недель.

Несмотря на то, что в доме постоянно не жили, силами администрации Наумовского сельсовета Конышевского района в нем был установлен автоматический дымовой пожарный извещатель. На момент обнаружения пожара он сработкал.

После осмотра места наиболее вероятной причиной пожара специалисты назвали неисправность дымохода отопительной печи.

Всего в Конышевском районе расположено более тысячи домов с печным отоплением, в которых живет более 2200 человек, из которых 145 входят в так называемую «группу риска».