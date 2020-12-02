Проект курской студентки удостоен гранта Росмолодежи

Курянка разработала цикличную структуру для составления гастрономической карты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оксана Догузова, студентка колледжа коммерции, технологии и сервиса Курского государственного университета, стала победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи в номинации «Спорт, ЗОЖ и туризм». «Гастрономическая карта Соловьиного края. Кулинарные предпочтения знаменитых курян» - единственный курский проект, получивший поддержку.

Курянка разработала цикличную структуру для составления гастрономической карты, которая позволяет в течение полугода реализовывать один цикл, состоящий из трех этапов. Первый - краеведческие исследования: студенты проводят работу по выявлению блюд, входящих в число любимых у знаменитых курян. Для этого они посещают музеи и библиотеки, встречаются с жителями малых городов и просматривают интернет-ресурсы.Второй этап включает историческую реконструкцию - приготовление блюд в учебном цехе по рецептурам. Третий - презентация результатов исследований и дегустация.

Участникам проекта уже удалось выяснить, что в отшельничестве преподобный Серафим Саровский питался отварным картофелем с квашеной капустой, Надежда Плевицкая с детства ела уху из речной рыбы и раков, одним из любимых блюд политического деятеля Никиты Хрущева были вареники с квашеной капустой, писатель Константин Воробьев готовил для своих детей карасей в сметане, советский композитор Георгий Свиридов любил простое и вкусное блюдо – печень в сметане, а соратник и друг Владимира Маяковского Николай Асеев был любителем десертов: блины со сливками и клубникой он предпочитал даже в зрелом возрасте.