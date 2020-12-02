На новогодние праздники через Курск пустят доппоезда

Федеральная пассажирская компания планирует назначить 16 дополнительных поездов дальнего следования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Федеральная пассажирская компания планирует назначить 16 дополнительных поездов дальнего следования в новогодние и рождественские праздничные дни. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 26 декабря по 14 января.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Через Курскую область запланированы дополнительные поезда в направлении Белгород - Москва (№ 206/205, 212/211, 217/218), Кисловодск - Москва (№143/144), Старый Оскол - Москва (№246/245), Курск - Санкт-Петербург (№298/297), Адлер - Москва (№083/084), Курск - Москва (№232/231).

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.