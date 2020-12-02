В Курске горел частный дом

Звонок в МЧС поступил в шестом часу утра Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 05:13 2 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу Курск, 3-й Малиновый переулок.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели 20,6,4,1 ПСЧ, Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей, газовая служба.

По прибытии в 05:19 приступили к ликвидации загорания.

В результате пожара огнем поврежден жилой дом на площади 60 квадратных метров

Пожар тушил 21 человек и десять единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.