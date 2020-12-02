В Курске прошла контрольная закупка яблочного пюре

Товар проверяли в разных магазинах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Акция состоялась в рамках реализации программы Десятилетия детства.

Контрольная закупка - это первый этап сравнительного смотра качества. Такие мероприятия с 2012 года проводит комитет промышленности, торговли и предпринимательства региона совместно с Курским центром контроля качества. За эти годы исследовано более полутысячи образцов продукции.

Комиссия отбирала пюре прямо с полок в нескольких торговых сетях – «Дочки-Сыночки», «Детский мир», «Линия», «Европа», «Магнит», «Пятерочка». Производители не только отечественные. На каждую баночку по правилам составляется акт отбора, где указываются все необходимые сведения – от даты изготовления и срока годности до размера партии. Дальше вся продукция попадает в руки специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

- Эксперты проведут оценку физико-химических показателей, экспертизу упаковки и маркировки. Они также проверят детское питание на наличие сухих веществ, микотоксинов и консервантов. Последних двух, конечно, быть не должно. Специалисты определят, соответствует ли яблочное пюре техническому регламенту. Отмечу, что к детским товарам предъявляются повышенные требования, - сообщила заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

В этом году из-за пандемии смотры качества проводятся в усеченном формате: пришлось исключить потребительскую дегустацию и голосование, заседание экспертных комиссий. Результаты будут известны в ближайшее время и опубликованы на информационных ресурсах администрации Курской области и Центра контроля качества.